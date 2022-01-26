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Кабмин согласовал увольнение трех глав киевских РГА. До этого урезав полномочия Кличко

Автор: Юлия Бойко

Кабинет министров Украины согласовал увольнение трех глав киевских районный городских государственных администраций (РГА). Ранее на этой неделе были урезаны полномочия главы Киевской городской государственной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мальничука.

По его словам, на сегодняшнем заседании Кабмина согласовано увольнение:

  • Ярослава Лагуты - с должности главы Дарницкой районной государственной администрации в Киеве;
  • Игоря Щербака - с должности главы Днепровской районной государственной администрации в Киеве;
  • Олега Горяги - с должности главы Шевченковской районной государственной администрации в Киеве.

Отметим, ранее главы киевских РГА назначались и увольнялись по представлению Кабмина в соответствии с предложениями главы Киевской городской государственной администрации, которым является Виталий Кличко.

Но на этой неделе правительство изменило порядок, и теперь назначение и увольнение глав киевских РГА инициирует премьер-министр.

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Виталий КличкоКабинет Министров УкраиныКГГА