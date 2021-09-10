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Кабмин согласовал создание антикризисного штаба УЗ во главе с Кубраковым

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Киев, Пятница 10 сентября 2021 12:59
Кабмин согласовал создание антикризисного штаба УЗ во главе с Кубраковым Фото: Кабмин согласовал создание антикризисного штаба УЗ во главе с Кубраковым (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Кабинет министров согласовал создание антикризисного штаба "Укрзализныци" во главе с министром инфраструктуры Александром Кубраковым. Темой первого заседания штаба, которое состоится 16 сентября, станет ситуация с закупками критически важных материалов для стабильного функционирования отрасли и проведения ремонтов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мининфраструктуры Украины.

План поставок запасных частей, материалов и оборудования в АО "Укрзализныця" сейчас не превышает 9%. Централизованные поставки материалов для путевого хозяйства - 10%. Сорваны закупки стрелочных переводов и запасных частей к ним. А задержки в закупках горючего в этом году уже дважды приводили к остановкам в перевозках.

"В этом году фактически провалены закупки материалов для ремонтов инфраструктуры и подвижного состава - уровень обеспеченности номенклатуры закупок по критическим позициям составляет только 20%, выполнение годового плана закупок - 34%. Состояние организации и осуществления закупок угрожает срывом железнодорожных перевозок. Ситуация требует радикальных шагов со стороны команды Укрзализныци, министерства, парламентариев и всех ветвей государственной власти", - констатирует Александр Кубраков.

Антикризисный штаб должен, в первую очередь, наладить процесс закупок и ритмичных поставок материалов для нужд УЗ, особенно по критичным для инфраструктуры и подвижного состава позициям.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский отметил, что при реализации инициированной им программы "Большая стройка" особое внимание будет уделяться железной дороге.

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