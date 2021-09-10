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Кабмін погодив створення антикризового штабу УЗ на чолі з Кубраковим

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Київ, П'ятниця 10 вересня 2021 12:59
Кабмін погодив створення антикризового штабу УЗ на чолі з Кубраковим Фото: Кабмін погодив створення антикризового штабу УЗ на чолі з Кубраковим (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Кабінет міністрів погодив створення антикризового штабу Укрзалізниці на чолі з міністром інфраструктури Олександром Кубраковим. Темою першого засідання штабу, яке відбудеться 16 вересня, стане ситуація з закупівлями критично важливих матеріалів для стабільного функціонування галузі та проведення ремонтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінінфраструктури України.

План постачання запасних частин, матеріалів та обладнання в АТ "Укрзалізниця" наразі не перевищує 9%. Централізоване постачання матеріалів для колійного господарства - 10%. Зірвано закупівлі стрілочних переводів та запасних частин до них. А затримки у закупівлях пального цього року вже двічі призводили до зупинок у перевезеннях.

"Цьогоріч фактично провалені закупівлі матеріалів для ремонтів інфраструктури та рухомого складу - рівень забезпечення номенклатури закупівель за критичними позиціями складає лише 20%, виконання річного плану закупівель - 34%. Стан організації та здійснення закупівель загрожує зривом залізничних перевезень. Ситуація потребує радикальних кроків з боку команди Укрзалізниці, Міністерства, парламентарів та усіх гілок державної влади", - констатує Олександр Кубраков.

Антикризовий штаб, насамперед, повинен налагодити процес закупівель та ритмічних постачань матеріалів для потреб УЗ, особливо за критичними для інфраструктури та рухомого складу позиціями.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зазначив, що при реалізації ініційованої ним програми "Велике будівництво" особлива увага приділятиметься залізниці.

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