Кабмин согласовал ратификацию соглашения с ФРГ для привлечения до 215 млн евро кредита

Соответствующее соглашение стороны заключили 17 декабря 2020 года. Документ определяет обобщенный перечень инвестиционных проектов в сфере энергетики, инфраструктуры, предпринимательства и т.д., грантов для сопровождения инвестпроектов и отдельных грантов на финансирование в сфере образования и развития местного самоуправления.

"Соглашением... предусмотрено предоставление на льготных условиях кредитных ресурсов сроком на 30 лет, в том числе 10 лет льготного периода, в объеме до 214,6 млн евро, которые будут направлены на реализацию инвестиционных проектов, в том числе для поддержки муниципалитетов", - указано в сообщении.

Средства пойдут на:

проекты в сфере энергетики (модернизация подстанций и интеграция украинской энергетической системы в европейскую объединенную энергосистему);

поддержку малого и среднего предпринимательства;

энергоэффективные мероприятия в общественных зданиях (школы и детские сады);

реконструкцию коммунальной инфраструктуры в регионах.

"Соглашением предусматривается предоставление до 40 млн евро на безвозмездной и безвозвратной основе - в форме грантов, из которых 30,5 млн евро будут направлены на улучшение системы профессионального образования и усиления местного самоуправления в Украине", - добавили в Кабмине.

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