Кабмин согласовал ратификацию соглашения с ФРГ для привлечения до 215 млн евро кредита
Кабинет министров 14 апреля поддержал законопроект о ратификации соглашения с правительством Германии о финансовом сотрудничестве (ассигнование 2012-2019 годов). Это соглашение предусматривает привлечение до 215 млн евро кредита.
Об этом сообщает правительственный портал.
Соответствующее соглашение стороны заключили 17 декабря 2020 года. Документ определяет обобщенный перечень инвестиционных проектов в сфере энергетики, инфраструктуры, предпринимательства и т.д., грантов для сопровождения инвестпроектов и отдельных грантов на финансирование в сфере образования и развития местного самоуправления.
"Соглашением... предусмотрено предоставление на льготных условиях кредитных ресурсов сроком на 30 лет, в том числе 10 лет льготного периода, в объеме до 214,6 млн евро, которые будут направлены на реализацию инвестиционных проектов, в том числе для поддержки муниципалитетов", - указано в сообщении.
Средства пойдут на:
- проекты в сфере энергетики (модернизация подстанций и интеграция украинской энергетической системы в европейскую объединенную энергосистему);
- поддержку малого и среднего предпринимательства;
- энергоэффективные мероприятия в общественных зданиях (школы и детские сады);
- реконструкцию коммунальной инфраструктуры в регионах.
"Соглашением предусматривается предоставление до 40 млн евро на безвозмездной и безвозвратной основе - в форме грантов, из которых 30,5 млн евро будут направлены на улучшение системы профессионального образования и усиления местного самоуправления в Украине", - добавили в Кабмине.
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