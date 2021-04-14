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Кабмин согласовал ратификацию соглашения с ФРГ для привлечения до 215 млн евро кредита

Новина українською → Украина, Среда 14 апреля 2021 16:17
Кабмин согласовал ратификацию соглашения с ФРГ для привлечения до 215 млн евро кредита Фото: Кабмин согласовал ратификацию финсоглашения с Германией (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Кабинет министров 14 апреля поддержал законопроект о ратификации соглашения с правительством Германии о финансовом сотрудничестве (ассигнование 2012-2019 годов). Это соглашение предусматривает привлечение до 215 млн евро кредита.

Об этом сообщает правительственный портал.

Соответствующее соглашение стороны заключили 17 декабря 2020 года. Документ определяет обобщенный перечень инвестиционных проектов в сфере энергетики, инфраструктуры, предпринимательства и т.д., грантов для сопровождения инвестпроектов и отдельных грантов на финансирование в сфере образования и развития местного самоуправления.

"Соглашением... предусмотрено предоставление на льготных условиях кредитных ресурсов сроком на 30 лет, в том числе 10 лет льготного периода, в объеме до 214,6 млн евро, которые будут направлены на реализацию инвестиционных проектов, в том числе для поддержки муниципалитетов", - указано в сообщении.

Средства пойдут на:

  • проекты в сфере энергетики (модернизация подстанций и интеграция украинской энергетической системы в европейскую объединенную энергосистему);
  • поддержку малого и среднего предпринимательства;
  • энергоэффективные мероприятия в общественных зданиях (школы и детские сады);
  • реконструкцию коммунальной инфраструктуры в регионах.

"Соглашением предусматривается предоставление до 40 млн евро на безвозмездной и безвозвратной основе - в форме грантов, из которых 30,5 млн евро будут направлены на улучшение системы профессионального образования и усиления местного самоуправления в Украине", - добавили в Кабмине.

Новость дополняется

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