Кабмін погодив ратифікацію угоди з ФРН для залучення до 215 млн євро кредиту
Кабінет міністрів 14 квітня підтримав законопроект про ратифікацію угоди з урядом Німеччини про фінансове співробітництво (асигнування 2012-2019 років). Ця угода передбачає залучення до 215 млн євро кредиту.
Про це повідомляє урядовий портал.
Відповідну угоду сторони уклали 17 грудня 2020 року. Документ визначає узагальнений перелік інвестиційних проектів у сфері енергетики, інфраструктури, підприємництва тощо, грантів для супроводу інвестпроектів та окремих грантів на фінансування у сфері освіти та розвитку місцевого самоврядування.
"Угодою... передбачено надання на пільгових умовах кредитних ресурсів терміном на 30 років, у тому числі 10 років пільгового періоду, в обсязі до 214,6 млн євро, які будуть спрямовані на реалізацію інвестиційних проектів, у тому числі для підтримки муніципалітетів", - вказано у повідомленні.
Кошти підуть на:
- проекти у сфері енергетики (модернізація підстанцій та інтеграція української енергетичної системи до європейської об’єднаної енергосистеми);
- підтримку малого та середнього підприємництва;
- енергоефективні заходи у громадських будівлях (школи та дитячі садочки);
- реконструкцію комунальної інфраструктури в регіонах.
"Угодою передбачається надання до 40 млн євро на безоплатній та безповоротній основі - у формі грантів, з яких 30,5 млн євро буде спрямовано на покращення системи професійної освіти та посилення місцевого самоврядування в Україні", - додали у Кабміні.
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