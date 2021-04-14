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Кабмін погодив ратифікацію угоди з ФРН для залучення до 215 млн євро кредиту

Новость на русском → Україна, Середа 14 квітня 2021 16:17
Кабмін погодив ратифікацію угоди з ФРН для залучення до 215 млн євро кредиту Фото: Кабмін погодив ратифікацію фінугоди з Німеччиною (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Кабінет міністрів 14 квітня підтримав законопроект про ратифікацію угоди з урядом Німеччини про фінансове співробітництво (асигнування 2012-2019 років). Ця угода передбачає залучення до 215 млн євро кредиту.

Про це повідомляє урядовий портал.

Відповідну угоду сторони уклали 17 грудня 2020 року. Документ визначає узагальнений перелік інвестиційних проектів у сфері енергетики, інфраструктури, підприємництва тощо, грантів для супроводу інвестпроектів та окремих грантів на фінансування у сфері освіти та розвитку місцевого самоврядування.

"Угодою... передбачено надання на пільгових умовах кредитних ресурсів терміном на 30 років, у тому числі 10 років пільгового періоду, в обсязі до 214,6 млн євро, які будуть спрямовані на реалізацію інвестиційних проектів, у тому числі для підтримки муніципалітетів", - вказано у повідомленні.

Кошти підуть на:

  • проекти у сфері енергетики (модернізація підстанцій та інтеграція української енергетичної системи до європейської об’єднаної енергосистеми);
  • підтримку малого та середнього підприємництва;
  • енергоефективні заходи у громадських будівлях (школи та дитячі садочки);
  • реконструкцію комунальної інфраструктури в регіонах.

"Угодою передбачається надання до 40 млн євро на безоплатній та безповоротній основі - у формі грантів, з яких 30,5 млн євро буде спрямовано на покращення системи професійної освіти та посилення місцевого самоврядування в Україні", - додали у Кабміні.

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