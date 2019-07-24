Кабмин согласовал назначение нового главы Ивано-Франковской ОГА

Кабинет министров Украины согласовал назначение директора Бурштынской ТЭС Дениса Шмигаля на пост главы Ивано-Франковской областной государственной администрации. Об этом журналистам после заседания правительства рассказал представитель президента в Кабмине Андрей Герус, сообщает РБК-Украина.

Такое решение правительство приняло в ходе заседания 24 июля.

"Были (кадровые решения, - ред.) по губернатору. Правительство сегодня одобрило представление на губернатора Ивано-Франковской области", - отметил Герус.

Отметим, Шмигаль в январе прошлолго года стал директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК "Западэнерго"). До этого он занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской облгосадминистрации, а также был заместителем начальника Главного управления Министерства доходов и сборов во Львовской области.

Напомним, в конце июня Кабинет министров Украины согласовал все восемь кандидатур президента Владимира Зеленского на председателей областных государственных администраций и направил их на рассмотрение главы государства.

Как писало РБК-Украина ранее, 11 июня президент Зеленский уволил 15 глав ОГА: Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Одесской, Полтавской, Николаевской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Запорожской областей.