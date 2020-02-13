Кабмин согласовал кандидатуру нового главы Сумской ОГА

Кабинет министров Украины согласовал кандидатуру Дмитрия Живицкого на пост главы Сумской областной государственной администрации (ОГА). Об этом РБК-Украина сообщили в Кабинете министров.

В Кабмине сообщили, что на вчерашнем заседании была утверждена кандидатура Живицкого.

"Да, действительно он был утвержден вчера. Вчера состоялось заседание", - сообщили в правительстве.

На сегодня Живицкий занимает пост заместитель министра развития общин и территорий Украины. Согласно его электронной декларации, владеет и пользуется несколькими квартирами в Киеве и Сумах. Имеет в собственности два автомобиля - Skoda SUPERB и грузовик OPEL KOMBO.

За прошлый год задекларировал 584,7 тыс. гривен заработной платы в Сумской ОГА (за 8,5 месяца) и 252,3 тыс. гривен зарплаты в Министерстве развития общин и территорий (меньше, чем за 4 месяца).

Напомним, осенью 2019 года Кабмин согласовывал на этот пост кандидатуру Инны Пащенко. Сумская область без главы ОГА с июня 2019 года. Временно исполняющими обязанности были Вадим Акперов и Ирина Купрейчик.