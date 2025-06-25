В Україні суттєво зростуть штрафи за парковку на місцях для осіб з інвалідністю

"Схвалено проект закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування на місцях для осіб з інвалідністю", - зазначив Мельничук.

За його словами, законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема, щодо збільшення розміру штрафу за:

порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою, на яких дозволено зупинку, стоянку чи паркування лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю (крім випадків вимушеної стоянки);

створення перешкод водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, у зупинці чи стоянці керованих ними транспортних засобів.

У випадку, якщо депутати примуть погоджений законопроект, то штрафи за безпідставне паркування на місцях для водіїв з інвалідністю збільшилися до 300 неоподаткованих мінімумів - до 5100 гривень.

Також передбачається унормування обовʼязку водіїв з інвалідністю або водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю, встановлювати та використовувати на транспортних засобах розпізнавальний знак "Водій з інвалідністю" разом з інформацією щодо наявності інвалідності у формі унікального електронного ідентифікатора (QR-коду).

Штрафи за парковку на місцях для осіб з інвалідністю

Стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення визначає, яким буде покарання для водія у разі порушення правил паркування.

Станом на зараз паркування транспортного засобу на місцях, призначених для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, водієм, який не має документів про наявність у нього чи в одного з пасажирів інвалідності (крім явно виражених ознак інвалідності), передбачає накладення штрафу від шістдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1020-1700 грн).

Наголосимо, що місця для паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю, мають бути позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою.

Якщо відповідних розміток чи знаків нема, то за це передбачено накладання штрафу на посадову особу суб’єктів господарювання, які утримують спеціально обладнані чи відведені майданчики для паркування транспортних засобів. Розмір штрафу - від шістдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1020-1700 грн).