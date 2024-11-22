Кабмін схвалив план реалізації Стратегії морської безпеки України: що він передбачає

Умєров зазначив, що це важливий крок для посилення морської безпеки України.

Документ має на меті забезпечити виконання завдань та цілей, визначених Стратегією, яка була схвалена РНБО та введена в дію указом президента.

Основні завдання плану:

посилення спроможності сектору безпеки та оборони України, ВМС ЗСУ та Морської охорони ДПСУ для протидії агресії та реагування на інші загрози морській безпеці;

​деокупація тимчасово окупованих територій узбережжя, внутрішніх вод і континентального шельфу України;

​отримання компенсацій за втрати, завдані агресором, і відновлення морської та річкової інфраструктури, пошкодженої внаслідок війни.

"Дякую всім, хто долучився до розробки цього важливого документа. Разом ми наближаємо момент, коли Чорне та Азовське моря знову будуть повністю вільними й безпечними для України!", - наголосив міністр.