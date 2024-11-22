Кабмін схвалив план реалізації Стратегії морської безпеки України: що він передбачає

Кабінет міністрів схвалив розроблений Міністерством оборони план реалізації Стратегії морської безпеки України. Він передбачає три основні завдання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра оборони України Рустема Умєрова.
Умєров зазначив, що це важливий крок для посилення морської безпеки України.
Документ має на меті забезпечити виконання завдань та цілей, визначених Стратегією, яка була схвалена РНБО та введена в дію указом президента.
Основні завдання плану:
"Дякую всім, хто долучився до розробки цього важливого документа. Разом ми наближаємо момент, коли Чорне та Азовське моря знову будуть повністю вільними й безпечними для України!", - наголосив міністр.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у портах Одеси буде підвищено оборонні заходи. У фокусі також безпека персоналу та відновлення інфраструктури.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.