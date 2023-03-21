Кабмін розробив програму відновлення енергосистеми та залучить для цього інвестиції ЕС, - Шмигаль
Кабінет міністрів України готує масштабну програму відновлення української енергосистеми. Для цього буде залучено інвестиції європейських партнерів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабміну у вівторок, 21 березня.
За його словами, Кабмін на 2023 рік формує ефективну інфраструктуру відбудови. При цьому проекти та процедури будуть розроблено на основі європейських правил.
"Сьогодні Уряд затвердить законопроект "Про проекти національного інтересу у сфері енергетики". Ухвалення цього документа дозволить зменшити бюрократичні процедури та стимулювати інвестиції в енергетику", - розповів Шмигаль.
Він зауважив, що даний законопроект дозволить розподіляти інвестиції в спільні енергетичні проекти з європейськими партнерами. Це сприятиме швидкому відновленню та посиленню стійкості української енергосистеми.
За даними представника Кибміну Тараса Мельничука, законопроект вже було затверджено.
Законопроектом передбачено:
- визначення понять "проекти національного інтересу в сфері енергетики", "проекти спільного інтересу Енергетичного Співтовариства" та "проекти взаємного інтересу";
- визначення порядку відбору вищезазначених проектів, критеріїв їх відбору;
- створення міжвідомчої комісії із забезпечення реалізації проектів
- національного інтересу у сфері енергетики, а також унормування питання щодо визначення компетентного органу, який організовуватиме роботу відповідної комісії.
Нагадаємо, за останній тиждень у Києві та Київській області частково застосовували стабілізаційні відключення електроенергії через пошкодження мереж.
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