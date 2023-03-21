Кабмін розробив програму відновлення енергосистеми та залучить для цього інвестиції ЕС, - Шмигаль

Кабінет міністрів України готує масштабну програму відновлення української енергосистеми. Для цього буде залучено інвестиції європейських партнерів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабміну у вівторок, 21 березня.

За його словами, Кабмін на 2023 рік формує ефективну інфраструктуру відбудови. При цьому проекти та процедури будуть розроблено на основі європейських правил.

"Сьогодні Уряд затвердить законопроект "Про проекти національного інтересу у сфері енергетики". Ухвалення цього документа дозволить зменшити бюрократичні процедури та стимулювати інвестиції в енергетику", - розповів Шмигаль.

Він зауважив, що даний законопроект дозволить розподіляти інвестиції в спільні енергетичні проекти з європейськими партнерами. Це сприятиме швидкому відновленню та посиленню стійкості української енергосистеми.

За даними представника Кибміну Тараса Мельничука, законопроект вже було затверджено.

Законопроектом передбачено: