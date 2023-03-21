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Кабмін розробив програму відновлення енергосистеми та залучить для цього інвестиції ЕС, - Шмигаль

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Україна, Вівторок 21 березня 2023 18:18
Кабмін розробив програму відновлення енергосистеми та залучить для цього інвестиції ЕС, - Шмигаль Фото: Кабмін розробив програму відновлення енергосистеми та залучить для цього інвестиції ЕС (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Кабінет міністрів України готує масштабну програму відновлення української енергосистеми. Для цього буде залучено інвестиції європейських партнерів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабміну у вівторок, 21 березня.

За його словами, Кабмін на 2023 рік формує ефективну інфраструктуру відбудови. При цьому проекти та процедури будуть розроблено на основі європейських правил.

"Сьогодні Уряд затвердить законопроект "Про проекти національного інтересу у сфері енергетики". Ухвалення цього документа дозволить зменшити бюрократичні процедури та стимулювати інвестиції в енергетику", - розповів Шмигаль.

Він зауважив, що даний законопроект дозволить розподіляти інвестиції в спільні енергетичні проекти з європейськими партнерами. Це сприятиме швидкому відновленню та посиленню стійкості української енергосистеми.

За даними представника Кибміну Тараса Мельничука, законопроект вже було затверджено.

Законопроектом передбачено:

  • визначення понять "проекти національного інтересу в сфері енергетики", "проекти спільного інтересу Енергетичного Співтовариства" та "проекти взаємного інтересу";
  • визначення порядку відбору вищезазначених проектів, критеріїв їх відбору;
  • створення міжвідомчої комісії із забезпечення реалізації проектів
  • національного інтересу у сфері енергетики, а також унормування питання щодо визначення компетентного органу, який організовуватиме роботу відповідної комісії.

Нагадаємо, за останній тиждень у Києві та Київській області частково застосовували стабілізаційні відключення електроенергії через пошкодження мереж.

Житомирська область постраждала від останньої ракетної атаки Росії на Україну 9 березня.

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