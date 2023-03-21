Кабмин разработал программу возобновления энергосистемы и привлечет для этого инвестиции ЕС, - Шмигаль
Кабинет Министров Украины готовит масштабную программу возобновления украинской энергосистемы. Для этого будут привлечены инвестиции европейских партнеров.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабмина во вторник, 21 марта.
По его словам, Кабмин на 2023 год формирует эффективную инфраструктуру восстановления. При этом проекты и процедуры будут разработаны на основе европейских правил.
"Сегодня правительство утвердит законопроект "О проектах национального интереса в сфере энергетики". Принятие этого документа позволит уменьшить бюрократические процедуры и стимулировать инвестиции в энергетику", - рассказал Шмигаль.
Он отметил, что этот законопроект позволит распределять инвестиции в совместные энергетические проекты с европейскими партнерами. Это будет способствовать скорейшему восстановлению и усилению устойчивости украинской энергосистемы.
По данным представителя Кибмина Тараса Мельничука, законопроект уже был утвержден.
Законопроектом предусмотрено:
- определение понятий "проекты национального интереса в сфере энергетики", "проекты общего интереса Энергетического Сообщества" и "проекты взаимного интереса";
- определение порядка отбора вышеупомянутых проектов, критериев их отбора;
- создание межведомственной комиссии по обеспечению реализации проектов
- национального интереса в сфере энергетики, а также нормирование вопроса определения компетентного органа, который будет организовывать работу соответствующей комиссии.
Напомним, за последнюю неделю в Киеве и Киевской области частично применяли стабилизационные отключения электроэнергии из-за повреждений сетей.
Житомирская область пострадала от последней ракетной атаки России в Украину 9 марта.
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