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Кабмин разработал программу возобновления энергосистемы и привлечет для этого инвестиции ЕС, - Шмигаль

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Украина, Вторник 21 марта 2023 18:18
Кабмин разработал программу возобновления энергосистемы и привлечет для этого инвестиции ЕС, - Шмигаль Фото: Кабмин разработал программу восстановления энергосистемы и привлечет для этого инвестиции ЕС (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Кабинет Министров Украины готовит масштабную программу возобновления украинской энергосистемы. Для этого будут привлечены инвестиции европейских партнеров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабмина во вторник, 21 марта.

По его словам, Кабмин на 2023 год формирует эффективную инфраструктуру восстановления. При этом проекты и процедуры будут разработаны на основе европейских правил.

"Сегодня правительство утвердит законопроект "О проектах национального интереса в сфере энергетики". Принятие этого документа позволит уменьшить бюрократические процедуры и стимулировать инвестиции в энергетику", - рассказал Шмигаль.

Он отметил, что этот законопроект позволит распределять инвестиции в совместные энергетические проекты с европейскими партнерами. Это будет способствовать скорейшему восстановлению и усилению устойчивости украинской энергосистемы.

По данным представителя Кибмина Тараса Мельничука, законопроект уже был утвержден.

Законопроектом предусмотрено:

  • определение понятий "проекты национального интереса в сфере энергетики", "проекты общего интереса Энергетического Сообщества" и "проекты взаимного интереса";
  • определение порядка отбора вышеупомянутых проектов, критериев их отбора;
  • создание межведомственной комиссии по обеспечению реализации проектов
  • национального интереса в сфере энергетики, а также нормирование вопроса определения компетентного органа, который будет организовывать работу соответствующей комиссии.

Напомним, за последнюю неделю в Киеве и Киевской области частично применяли стабилизационные отключения электроэнергии из-за повреждений сетей.

Житомирская область пострадала от последней ракетной атаки России в Украину 9 марта.

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