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Кабмін розробив проєкт припинення прикордонної співпраці з Білоруссю та РФ

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Середа 29 березня 2023 05:16
Кабмін розробив проєкт припинення прикордонної співпраці з Білоруссю та РФ Фото: Кабмін схалив указ про припинення прикордонної співпраці з Білоруссю та РФ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Кабінет Міністрів розробив та схвалив проєкт указу Президента про припинення прикордонного співробітництва з РФ та Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Урядовий портал.

Згідно до проєкту документа, буде припинена чинність угоди між Україною та РФ про співпрацю і взаємодію з прикордонних питань та вихід нашої країни з Меморандуму про співробітництво в охороні державних кордонів Республіки Білорусь, РФ та України.

"Прийняття такого указу дозволить українській стороні виконати внутрішньодержавні процедури, необхідні для припинення дії вказаної угоди та меморандуму", - зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він додав, що процес відбуватиметься відповідно до положень Віденської конвенції про право міжнародних договорів та Закону "Про міжнародні договори України".

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський провів нараду з головою прикордонної служби та іншими чиновниками стосовно посилення оборони кордонів північних областей.

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