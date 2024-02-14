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Кабмін просить НБУ дозволити бізнесу продаж валюти для розрахунків із кредиторами

Фото: Кабінет міністрів України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Кабінет міністрів звернувся до Національного банку України з проханням дозволити продаж валюти низці українських компаній для розрахунків з західними кредиторами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду.

До переліку компаній, яким планується продаж валюти, увійшли Vodafone Україна, Інтерпайп, Kernel, ДТЕК.

Всі вони мають кредити у західних банках або є емітентами випуску єврооблігацій.

Згідно з пояснювальною запискою до розпорядження уряду, це рішення покликане повернути довіру західних партнерів до України.

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Національний банк України