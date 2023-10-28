Як записатись онлайн до пенсійного фонду України: інструкція

Консультація щодо призначення пенсій, житлових субсидій чи пільг здійснюється у Пенсійному фонді України. Для візиту необхідно попередньо зареєструватись в електронній черзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кабміну .

Кабмін опублікував покрокову інструкцію для тих, хто хоче онлайн записатися до територіального управління ПФУ. Для цього потрібно:

1. Увійти до свого особистого кабінету на сайті фонду. Для цього натисніть "Вхід". Оберіть "Дія Підпис" або "За Id.Gov.Ua". За замовчуванням там стоїть "фізична особа". Підтвердіть дію у застосунку або на сайті.

Якщо у вас є ключ електронного підпису, оберіть "За КЕП", знайдіть банк, який видав вам ключ та файл на комп'ютері. В кінці введіть пароль, виданий банком.

За наявності логіну та паролю - увійдіть за ними в полі "За логіном".

2. Оберіть розділ "Комунікації з ПФУ". У спливаючому меню виберіть "Запис на прийом".

3. Відкриється вікно, в якому потрібно натиснути "Записатися на прийом".

4. Оберіть на сторінці орган фонду, адресу сервісного центру, тему (питання, за яким ви звертаєтесь) та дату прийому (рік та місяць). Завантажте розклад по кнопці.

5. Натисніть на бажану дату та години прийому. Вільні місця позначені зеленим кольором.

6. Підтвердіть дію натиснувши на "Записатися на прийом".

Ви записані на обраний час та дату. За бажанням роздрукуйте талон. Відсутність талона не підстава для відмови у прийомі.

Подивитись свої дані запису можна в розділі "Запис на прийом", де з'явиться поле "Мої записи на прийом".

Раніше ми інформували, що мінімальну пенсію у 2024 році підвищать. Вона складатиме 2361 гривню. Також підвищиться й прожитковий мінімум, який складе 2920 гривень. У 2023 році прожитковий мінімум та пенсію не підвищували.

Крім того, Кабмін вирішив впровадити комплексну реформу пенсійної системи. Середня пенсія, за словами прем'єра, складе 6 тисяч гривень.