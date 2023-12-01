Кабмін продовжив щомісячні доплати до пенсій: хто і скільки може отримувати

"Продовжуємо програму щомісячних доплат до пенсій за віком", - сказав Шмигаль.

Таким чином пенсіонери, яким виповнилося 80 років і більше, отримають щомісячну доплату до пенсії у розмірі 570 гривень.

Пенсіонери віком 75-80 років отримають 456 гривень, а віком 70-75 років - додаткові 300 гривень щомісяця.

Тарифи, пенсії та субсидії у грудні

Цього місяця в Україні не заплановано підвищення пенсій та тарифів на комуналку. Проте деякі отримувачі субсидій можуть розраховувати на додаткові пільги для сплати за опалення, а для пенсіонерів передбачені індивідуальні надбавки.

Якими в грудні будуть тарифи ЖКГ, що варто знати про субсидії та хто з пенсіонерів зможе отримати доплату до пенсії, - читайте в матеріалі РБК-Україна.