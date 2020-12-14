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Кабмин продлил ограничения на въезд иностранцев: надо страховой полис

Киев, Понедельник 14 декабря 2020 16:39
Кабмин продлил ограничения на въезд иностранцев: надо страховой полис
Фото: пограничник (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины продлил ограничения на въезд иностранцев. Среди требований наличие страхового полиса.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1236 об установлении карантина в Украине.

Согласно решению правительства, для пересечения украинской государственной границы иностранцами и лицами без гражданства необходим полис страхования, выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине. Также разрешен въезд при наличии полиса от иностранной страховой компании, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией - партнером на территории Украины.

Полис должен покрывать расходы, связанные с лечением COVID-19, и обсервации. Страховка должна действовать весь срок пребывания в Украине.

Напомним, в правительстве не исключают усиление карантина раньше 8 января. Условием такого решения является резкий рост заболеваемости коронавирусом в Украине.

Кроме того, за минувшие сутки в Украине зафиксировали около 6,5 тысячи новых случаев коронавируса. В последние дни заболеваемость в Украине, согласно данным Министерства здравоохранения, пошла на спад.

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