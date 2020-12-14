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Кабмін продовжив обмеження на в'їзд іноземців: треба страховий поліс

Київ, Понеділок 14 грудня 2020 16:39
Кабмін продовжив обмеження на в'їзд іноземців: треба страховий поліс
Фото: прикордонник (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України продовжив обмеження на в'їзд іноземців. Серед вимог наявність страхового поліса.

Про це йдеться в постанові Кабміну №1236 про встановлення карантину в Україні.

Згідно з рішенням уряду, для перетинання державного кордону іноземцями та особами без громадянства необхідний поліс страхування, виданий страховою компанією, зареєстрованою в Україні. Також дозволено в'їзд при наявності поліса від іноземної страхової компанії, яка має представництво на території України або договірні відносини зі страховою компанією - партнером на території України.

Поліс має покривати витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, і обсервації. Страховка повинна діяти весь термін перебування в Україні.

Нагадаємо, в уряді не виключають посилення карантину раніше 8 січня. Умовою такого рішення є різке зростання захворюваності коронавірусом в Україні.

Крім того, за минулу добу в Україні зафіксували близько 6,5 тисячі нових випадків коронавірусу. В останні дні захворюваність в Україні, згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, пішла на спад.

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