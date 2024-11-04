Кабмін призупинив виплати для облігацій "Укренерго": це не катастрофа для компанії, - інвестаналітик

За його словами, це не призводить до повної зупинки обслуговування боргів компанії, а лише призупиняє виплати державної гарантії. Таким чином, "Укренерго" зберігає можливість самостійно виконувати свої зобов’язання перед кредиторами.

Аналітик пояснив, що дефолт може настати лише у разі, якщо "Укренерго" вирішить не здійснювати купонні виплати за облігаціями. Проте навіть можливий технічний дефолт не стане катастрофою для компанії, адже основні джерела фінансування "Укренерго" зараз надходять від міжнародних донорів, таких як ЄБРР та KfW, і компанія не потребує додаткових коштів на ринку запозичень.

Нагадаємо, у 2021 році “Укренерго” зіткнулося з нестачею коштів для покриття боргів за “зеленими тарифами”. Для вирішення цієї проблеми тоді було ухвалено рішення випустити єврооблігації на 825 млн доларів під високий відсоток у 6,8% річних, забезпечені державною гарантією. Уже 9 листопада 2024 року компанія має внести перший платіж за цим боргом на суму 119 млн доларів.

Тодішній голова "Укренерго" Володимир Кудрицький був присутній на серпневому засіданні Кабміну, де ухвалювалося рішення про призупинення виплат за державними гарантіями. Уже на початку вересня він подав у відставку, ймовірно, намагаючись дистанціюватися від можливих наслідків, адже тепер його ім’я пов’язують із цим гучним фінансовим рішенням.