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Кабмін призначив Олену Івановську мовним омбудсменом: що про неї відомо

Фото: Олена Івановська (ukrainka.org.ua)
Автор: Іван Носальський

Олена Івановська стане новою уповноваженою із захисту державної мови. Відповідне рішення ухвалив Кабмін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал українського уряду.

Як зазначили в Кабміні, рішення про призначення Івановської мовним омбудсменом ухвалили шляхом відкритого голосування.

Олена Івановська

Олена Івановська - українська філологиня, професорка та докторка філологічних наук. Вона займалася науковими дослідженнями в галузі української мови

У її активі - понад сотня наукових публікацій, включно з роботами щодо статусу державної мови, її функціонування в різних сферах і питань мовної ідентичності.

Кандидатура Івановської була висунута на посаду мовного омбудсмена після завершення повноважень Тараса Креміня. Рішення про висунення ухвалив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, 2 липня стало відомо, що Кабмін звільнив Тараса Креміня з посади Уповноваженого із захисту державної мови, оскільки 8 липня завершувалася його п'ятирічна каденція.

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