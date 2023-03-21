Кабмін призначив нового голову "Укрзалізниці"

За рішенням уряду, повноваження колишнього голови правління акціонерного товариства “Українська залізниця” Олександра Камишіна достроково припинили.

Звільнивши його із займаної посади відповідно до пункту 1 статті 36 Кодексу законів про працю України.

Натомість Кабмін призначив головою правління “Укрзалізниці” Лященка.

"Призначити з 23 березня 2023 р. головою правління акціонерного товариства “Українська залізниця” Лященка Євгена Анатолійовича строком на два роки", - йдеться в розпорядження.

Нагадаємо, вчора комітети Верховної Ради схвалили кандидатури потенційних глав двох міністерств.

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