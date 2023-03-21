UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кабмін призначив нового голову "Укрзалізниці"

Фото: голова "Укрзалізниці" Євген Лященко (twitter.com uriynaumchuk)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 21 березня, уряд призначив нового голову "Укрзалізниці" - ним став Євген Лященко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження Кабінету міністрів України.

За рішенням уряду, повноваження колишнього голови правління акціонерного товариства “Українська залізниця” Олександра Камишіна достроково припинили.

Звільнивши його із займаної посади відповідно до пункту 1 статті 36 Кодексу законів про працю України.

Натомість Кабмін призначив головою правління “Укрзалізниці” Лященка.

"Призначити з 23 березня 2023 р. головою правління акціонерного товариства “Українська залізниця” Лященка Євгена Анатолійовича строком на два роки", - йдеться в розпорядження.

Нагадаємо, вчора комітети Верховної Ради схвалили кандидатури потенційних глав двох міністерств.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця