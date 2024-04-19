Кабмін приведе тариф на світло до рівня собівартості його виробництва через руйнування в енергетиці, - нардеп

"Із моїх розрахунків з листа уряду слідує, що собівартість (електроенергії – ред.) 3,5 гривні. Зараз продають по 2,64. От я боюся, що зараз уряд буде доводити до цієї собівартості. Я логіку таку розумію. Ще раз хочу сказати, мені це не подобається, але так само я думаю, 99% людей. Але я розумію енергетиків, Енергоатом, Укргідроенерго, руйнування, витрати всі і так далі і тому подібне", - сказав він.

Кучеренко пояснив, що наразі в держбюджеті немає коштів на покриття різниці між собівартістю електроенергії та тарифом для населення.

Він додав, що до останнього моменту ці гроші брали з бізнесу, але зараз бізнес не може нести це навантаження. "Бізнес не тягне для цього, розумієте, і тому тут питання воно не популярне, вимушене", - наголосив нардеп.

Раніше Кучеренко заявляв, що Міністерство енергетики та Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вивчають можливість перегляду тарифу на світло для відновлення енергосистеми після обстрілів.