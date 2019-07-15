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Кабмин предусмотрел компенсацию ВПЛ за разрушенное жилье на Донбассе


Предельный размер компенсации составит 300 тысяч гривен

Кабинет министров Украины предусмотрел денежную компенсацию за разрушенное жилье на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий в своем Facebook.

В правительстве подчеркнули, что предельный размер компенсации составит 300 тысяч гривен.

"Отныне владельцы жилых домов (квартир), которые были разрушены в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, на востоке Украины смогут получить от государства денежную компенсацию. Сумма выплаты компенсации пострадавшим будет определяться по показателям стоимости строительства жилья в соответствующих областях Украины, при этом предельный ее размер составит 300 тыс. гривен", - указано в сообщении.

Так, в соответствии с принятым механизмом, органы местного самоуправления (военно-гражданские администрации) будут проводить обследования жилья, разрушенного в результате вооруженной агрессии РФ, и выдавать соответствующие акты пострадавшим лицам.

В частности, по информации Луганской областной военно-гражданской администрации по состоянию на 1 июня 2019 года в Луганской области насчитывается 393 разрушенных домов частной формы собственности.

"Для получения компенсации пострадавшие должны подать соответствующие заявления и документы в специально созданные комиссии при областных государственных администрациях (областных военно-гражданских администрациях), которые будут принимать решение о предоставлении денежной компенсации. Формы необходимых документов и порядок рассмотрения заявлений должен быть разработан МВОТ", - сказано в сообщении.

Средства для обеспечения денежной компенсации за разрушенное жилье будут предусмотрены в государственном бюджете Украины.

Напомним, в 2014 году в ООН заявляли, что в ряде городов востока Украины частичное повреждение или полное разрушение жилого фонда составляет от 5 до 60%.

Как писало РБК-Украина, в МинВОТ заявляли, что для обеспечения жильем всех временно перемещенных лиц необходимо потратить от 20 до 40 млрд долларов.

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