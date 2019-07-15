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Кабмин предусмотрел компенсацию ВПЛ за разрушенное жилье на Донбассе

Новости » Политика    15.07.2019 - 14:52
Кабмин предусмотрел компенсацию ВПЛ за разрушенное жилье на Донбассе
Фото: разрушенное жилье на Донбассе (flickr.com osce_smmu)

Предельный размер компенсации составит 300 тысяч гривен

Кабинет министров Украины предусмотрел денежную компенсацию за разрушенное жилье на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий в своем Facebook.

В правительстве подчеркнули, что предельный размер компенсации составит 300 тысяч гривен.

"Отныне владельцы жилых домов (квартир), которые были разрушены в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, на востоке Украины смогут получить от государства денежную компенсацию. Сумма выплаты компенсации пострадавшим будет определяться по показателям стоимости строительства жилья в соответствующих областях Украины, при этом предельный ее размер составит 300 тыс. гривен", - указано в сообщении.

Так, в соответствии с принятым механизмом, органы местного самоуправления (военно-гражданские администрации) будут проводить обследования жилья, разрушенного в результате вооруженной агрессии РФ, и выдавать соответствующие акты пострадавшим лицам.

В частности, по информации Луганской областной военно-гражданской администрации по состоянию на 1 июня 2019 года в Луганской области насчитывается 393 разрушенных домов частной формы собственности.

"Для получения компенсации пострадавшие должны подать соответствующие заявления и документы в специально созданные комиссии при областных государственных администрациях (областных военно-гражданских администрациях), которые будут принимать решение о предоставлении денежной компенсации. Формы необходимых документов и порядок рассмотрения заявлений должен быть разработан МВОТ", - сказано в сообщении.

Средства для обеспечения денежной компенсации за разрушенное жилье будут предусмотрены в государственном бюджете Украины.

Напомним, в 2014 году в ООН заявляли, что в ряде городов востока Украины частичное повреждение или полное разрушение жилого фонда составляет от 5 до 60%.

Как писало РБК-Украина, в МинВОТ заявляли, что для обеспечения жильем всех временно перемещенных лиц необходимо потратить от 20 до 40 млрд долларов.

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