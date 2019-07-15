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Кабмін передбачив компенсацію ВПО за зруйноване житло на Донбасі

Новини » Політика    15.07.2019 - 14:52
Кабмін передбачив компенсацію ВПО за зруйноване житло на Донбасі
Фото: зруйноване житло на Донбасі (flickr.com osce_smmu)

Граничний розмір компенсації становитиме 300 тисяч гривень

Кабінет міністрів України передбачив грошову компенсацію за зруйноване житло на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства з питань тимчасово окупованих територій у своєму Facebook.

В уряді підкреслили, що граничний розмір компенсації становитиме 300 тисяч гривень.

"Відтепер власники житлових будинків (квартир), які були зруйновані внаслідок збройної агресії Російської Федерації, на сході України зможуть отримати від держави грошову компенсацію. Сума виплати компенсації постраждалим визначатиметься за показниками вартості спорудження житла у відповідних областях України, при цьому граничний її розмір становитиме 300 тис. гривень", - вказано у повідомленні.

Так, відповідно до схваленого механізму, органи місцевого самоврядування (військово-цивільні адміністрації) проводитимуть обстеження житла, зруйнованого внаслідок збройної агресії РФ, і видаватимуть відповідні акти постраждалим особам.

Зокрема, за інформацією Луганської обласної військово-цивільної адміністрації станом на 1 червня 2019 року в Луганській області налічується 393 зруйнованих будинків приватної форми власності.

"Для отримання компенсації постраждалі мають подати відповідні заяви та документи до спеціально створених комісій при обласних державних адміністраціях (обласних військово-цивільних адміністраціях), які будуть приймати рішення про надання грошової компенсації. Форми необхідних документів і порядок розгляду заяв має бути розроблений МТОТ", - сказано у повідомленні.

Кошти для забезпечення грошової компенсації за зруйноване житло будуть передбачені в державному бюджеті України.

Нагадаємо, у 2014 році в ООН заявляли, що у ряді міст сходу України часткове пошкодження або повне руйнування житлового фонду становить від 5 до 60%.

Як писало РБК-Україна, у МінТОТ заявляли, що для забезпечення житлом усіх тимчасово переміщених осіб необхідно витратити від 20 до 40 млрд доларів.

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