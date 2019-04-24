Кабмин предложил ограничить власть президента в вопросе ФГИ

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде вывести Фонд госимущества из-под ответственности перед президентом. Проект соответствующего закона есть в распоряжении РБК-Украина.

Согласно закону о Фонде госимущества в нынешней редакции он ответственен перед президентом Украины, а также выполняет задачи, возложенные на него, в том числе, президентом. Кроме того, глава ФГИ назначается и увольняется президентом по представлению премьера. Отметим, данные полномочия гаранта выходят за пределы тех, которые прописаны в Конституции.

Таким образом, на сегодняшнем заседании Кабинет министров одобрил проект закона, который ограничит полномочия президента в вопросе Фонда госимущества.

Фото: законопроект Кабмина

Отметим, ранее РБК-Украина писало, что в случае победы Владимира Зеленского на выборах, Верховная рада может попытаться ограничить полномочия президента.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал сроки полномочий своего правительства. В частности, он планирует оставаться на своем посту до парламентских выборов в октябре 2019 года.