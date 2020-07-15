Кабмин предлагает ужесточить наказание за ложное минирование

Раде предлагают разрешить конфискацию имущества "минеров"
Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде ужесточить наказание за ложное минирование. В частности, предлагается предусмотреть возможность конфискации имущества.
Соответствующее решение принято на заседании правительства.
Сообщается, что Кабинет министров предлагает внести изменения в статью 259 Уголовного кодекса. Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые могут повлечь гибель людей или другие тяжелые последствия, - будет наказываться лишением свободы от 2 до 6 лет с конфискацией имущества. Сейчас конфискация не предусмотрена.
Кроме того, "минирование" объектов критической инфраструктуры, зданий органов власти, больниц и школ, либо если такое сообщение привело к тяжким последствием или зафиксировано повторно - лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией.
Фото: законопроект Кабмина
Законопроект одобрен с техническими правками.
Напомним, вчера в Киеве ограничили работу Центрального железнодорожного вокзала после сообщения о его минировании, всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали.