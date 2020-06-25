Кабмин предлагает, чтобы УЗ выплатила дивиденды не позже 31 декабря из-за карантина

Кабинет министров предлагает, чтобы акционерное общество "Укрзализныця" выплатило дивиденды не позднее 31 декабря 2020 года с учетом карантиан. Правительство одобрило на своем заседании соответствующий проект закона.

Об этом написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Кабмин рассмотрел проект закона Украины, согласно которому в связи с карантином Укрзализныця оплатит дивиденды не позднее 31 декабря 2020 года", - отметил парламентарий.

Такие изменения предлагается внести в ЗУ "Об управлении объектами государственной собственности".

Отметим, дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества, причем как отчетного периода, так и с прибыли прошлых лет. Размер и сроки выплаты определяются на собрании акционеров (участников).

"По результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году и принятого решения о начислении дивидендов "Украинская железная дорога" платит дивиденды... не позднее 31 декабря 2020 года. На сумму таких средств, уплаченных до 31 декабря 2020 года, не начисляется пеня", - указано в тексте закона.

Напомним, ежемесячные убытки акционерного общества "Укрзализныця" за карантина вырастут как минимум в полтора-два раза, но повышение тарифов на пассажирские перевозки УЗ пока не будет инициировать.

Как писало РБК-Украина, 1 июня "Укрзализныця" запустила первые поезда после 75 дней карантина.