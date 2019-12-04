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Кабмин предлагает упростить получение разрешения на временное проживание

Новости » Политика     04.12.2019 - 11:06
Кабмин предлагает упростить получение разрешения на временное проживание
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Получение справки хотят упростить иностранцам, страны которых имеют безвизовый режим с Украиной

Кабинет министров Украины внесет в Верховную раду законопроект, предусматривающий упрощение получения справки о временном проживании в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа Алексея Гончаренко в Telegram-канале.

Как сообщает нардеп, правительство планирует упростить получение разрешения на временное проживание в Украине гражданам стран, которые имеют безвизовый режим с Украиной.

В настоящее время данный законопрект не зарегистрирован в парламенте.

Фото: законопроект Кабмина

Напомним, ранее Украина и Маршалловы острова подписали соглашение об упрощении визового режима между странами. Документ был подписан временным поверенным в делах Украины в США Андреем Ваневским и послом Маршалловых островов в США Джеральдом Закиосом.

Кроме того, Украина подписала с Аргентиной соглашение о продлении срока безвизового пребывания граждан вдвое. Так, срок безвизового пребывания граждан был увеличен с 90 дней в течение года до 90 дней в течение 180 дней. Также стороны обсудили широкий круг вопросов повестки дня украинско-аргентинских отношений.

Кроме того, правительство планирует договориться с Британией и Канадой об упрощении существующего режима поездок в 2020 году. Кабмин анонсировал, что в ближайшие пять лет будет упрощен украинский визовый режим для граждан большинства стран мира, которые не представляют иммиграционной угрозы стране.

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