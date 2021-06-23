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Кабмин предлагает приравнять е-билет на транспорте к бумажному

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Украина, Среда 23 июня 2021 12:55
Кабмин предлагает приравнять е-билет на транспорте к бумажному Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Электронный билет на автомобильном и городском электрическом транспорте могут приравнять к бумажному. Кабинет министров принял соответствующий законопроект на сегодняшнем заседании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Кабмина.

Документ утверждает форму, реквизиты и сведения, который должен содержать е-билет. Это создаст условия для надлежащего функционирования автоматизированной системы оплаты проезда и даст возможность использовать е-билет в общественном транспорте в каждом городе.

Закон направят на рассмотрение в парламент.

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Кабинет Министров Украины транспорт е-билет
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