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Кабмін пропонує прирівняти е-квиток на транспорті до паперового

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Україна, Середа 23 червня 2021 12:55
Кабмін пропонує прирівняти е-квиток на транспорті до паперового Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Електронний квиток на автомобільному та міському електричному транспорті можуть прирівняти до паперового. Кабінет міністрів ухвалив відповідний законопроект на сьогоднішньому засіданні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Кабміну.

Документ затверджує форму, реквізити та відомості, що має містити е-квиток. Це створить умови для належного функціонування автоматизованої системи оплати проїзду та дасть можливість використовувати е-квиток у громадському транспорті в кожному місті.

Закон направлять на розгляд до парламенту.

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Кабінет Міністрів України транспорт е-билет
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