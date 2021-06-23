Кабмін пропонує прирівняти е-квиток на транспорті до паперового
Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Електронний квиток на автомобільному та міському електричному транспорті можуть прирівняти до паперового. Кабінет міністрів ухвалив відповідний законопроект на сьогоднішньому засіданні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Кабміну.
Документ затверджує форму, реквізити та відомості, що має містити е-квиток. Це створить умови для належного функціонування автоматизованої системи оплати проїзду та дасть можливість використовувати е-квиток у громадському транспорті в кожному місті.
Закон направлять на розгляд до парламенту.