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Кабмин предлагает определить и классифицировать спиртные напитки

Автор: Анастасия Рокитна

Кабинет министров Украины принял законопроект об определении спиртных напитков. А также о введении их классификации.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на решение правительства.

Правительство предлагает определить спиртные напитки, ввести их классификацию и систему контроля относительно географических указаний в соответствии с законодательством ЕС.

Законопроект сфокусирован на предотвращении практики неправомерного использования зарегистрированных географических указаний спиртных напитков и для добросовестной конкуренции на рынке спиртных напитков.

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Кабинет Министров Украины