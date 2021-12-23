Кабмин предлагает определить и классифицировать спиртные напитки

Кабинет министров Украины принял законопроект об определении спиртных напитков. А также о введении их классификации.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на решение правительства.
Правительство предлагает определить спиртные напитки, ввести их классификацию и систему контроля относительно географических указаний в соответствии с законодательством ЕС.
Законопроект сфокусирован на предотвращении практики неправомерного использования зарегистрированных географических указаний спиртных напитков и для добросовестной конкуренции на рынке спиртных напитков.