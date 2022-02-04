Кабмин повысил цены на бензин на АЗС по формуле "Роттердам+"

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 35,84 грн/литр, на дизтопливо - 35,3 грн/литр.

По сравнению с концом января средняя цена на бензин увеличена на 1,59 грн/литр, на ДТ - на 1,46 грн/литр.

Отметим, 14 мая 2021 года Кабмин ввел формулу "Роттердам+" для определения цен на бензин и дизельное топливо на АЗС.

Согласно постановлению правительства, среднюю стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяет Минэкономики на основании данных Platts CIF NWE (порт Роттердам-Амстердам-Антверпен), а также затрат 27 долларов/тонна на логистическое и другое обеспечение, согласно внешнеэкономическим договорам. Кроме этого АЗС разрешено прибавлять к цене маржу 7 грн/л на 1 л дизтоплива и 5 грн/л на 1 л бензина.