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Кабмин повысил субсидии жителям близлежащих к ОРДЛО районов

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Украина, Понедельник 15 ноября 2021 16:41
Кабмин повысил субсидии жителям близлежащих к ОРДЛО районов Фото: в Украине увеличили субсидии жителям на линии разграничения (РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

В понедельник, 15 ноября, Кабинет министров Украины одобрил увеличение субсидий в отопительный сезон для жителей на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Увеличение начислений профинансируется из бюджетной программы Минсоцполитики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост народного депутата от партии "Слуга народа", министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук в Facebook.

"Проблема в том, что местные жители на линии столкновения вынужденно используют бытовые электроприборы для обогрева своих жилых помещений, потому что их дома остались без теплоснабжения и газоснабжения в результате боевых действий. То есть, эти домохозяйства вынуждены тратить больше денег на оплату электроэнергии", - написала политик.

Она отметила ,что правительство решило так изменить порядок начисления жилищных субсидий в отопительный сезон, чтобы увеличить их размер. Около 12 тысяч домохозяйств могут получить субсидию в среднем на сумму 2,5 тысячи гривен.

Напомним, вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.

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Донбасс Субсидии в Украине
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