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Кабмін підвищив субсидії мешканцям прилеглих до ОРДЛО районів

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Україна, Понеділок 15 листопада 2021 16:41
Кабмін підвищив субсидії мешканцям прилеглих до ОРДЛО районів Фото: в Україні збільшили субсидії мешканцям на лінії розмежування (РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

У понеділок, 15 листопада, Кабінет міністрів України схвалив збільшення субсидій в опалювальний сезон для мешканців на лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях. Збільшення нарахувань профінансується із бюджетної програми Мінсоцполітики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост народного депутата від партії "Слуга народу", міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук у Facebook.

"Проблема в тому, що місцеві жителі на лінії зіткнення вимушено використовують побутові електроприлади для обігріву своїх житлових приміщень, тому що їхні будинки залишилися без теплопостачання та газопостачання внаслідок бойових дій. Тобто ці домогосподарства змушені витрачати більше грошей на оплату електроенергії", - написала політик.

Вона зазначила, що уряд вирішив так змінити порядок нарахування житлових субсидій у опалювальний сезон, щоб збільшити їх розмір. Близько 12 тисяч домогосподарств можуть отримати субсидію в середньому на суму 2,5 тисячі гривень.

Нагадаємо, озброєні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

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