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Кабмин вернул ограничения по вывескам на аптеках: что известно

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Украина, Среда 12 июля 2023 16:13
Кабмин вернул ограничения по вывескам на аптеках: что известно Фото:правительство вернуло ограничения по оформлению вывесок для аптек (pharmacy kiev ua)
Автор: Карина Левицкая

Правительство вернуло ограничения по оформлению вывесок и наружных рекламных конструкций аптечных заведений.

Об этом заявил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Внесены изменения в Лицензионные условия производства хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговле лекарственными средствами, импорту лекарственных средств (кроме активных фармацевтических потребителей)", - сообщил Мельничук.

Согласно новым изменениям, на вести и внешних рекламных конструкциях аптечного заведения разрешено, кроме использования обозначения вида аптечного заведения, указывать наименование лицензии, аптечного заведения и/или торговой марки, соответствующей лицензии на законных основаниях, при условии, что такое наименование не содержит :

  • указания по уровню или иной отметке цены , которую можно указать на номинации потребителя о приобретении товаров в таком заведении,
  • информации, которая может ввести потребителя в заблуждение, об ориентированности аптечного заведения на обслуживание определенных социальных групп населения,
  • сравнение с другими аптечными заведениями.

Добавим, ранее в Министерстве здравоохранения объяснили, как получить электронный больничный, находясь за границей.

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