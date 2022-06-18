UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кабмин поручил возобновить спортивные соревнования в Украине: есть условие

Фото: Классическое футбольное дерби между "Динамо" и "Шахтером" (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Протокольное решение по организации и проведению спортивных соревнований в Украине в условиях военного положения накануне принял Кабинет министров.

Об этом объявило Минмолодежьспорта, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Министр Вадим Гутцайт заявил о старте подготовки к новому спортивному сезону. Возглавляемое им министерство будет работать над организацией соревнований в координации с рядом ведомств – Минобороны, МВД, Минэкономики, Нацполицией, ГСЧС и местными военными администрациями.

"Украинская Премьер-Лига и другие национальные чемпионаты возвращаются в Украину. Кабмин поручил возобновить организацию и проведение спортивных соревнований в Украине в условиях военного положения. Из соображений безопасности команды будут играть без зрителей", – объяснил Гутцайт.

В конце мая Минмолодежьспорта уже разрешило проводить всеукраинские турниры в отдельных регионах без зрителей. Главным мотивом возобновления соревнований стала качественная подготовка украинских спортсменов к крупным международным соревнованиям.

Все спортивные турниры отменили в феврале из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Чемпионаты по командным видам спорта были вынуждены досрочно завершить соревнования без определения чемпионов и призеров.

Напомним, что киевское "Динамо" вышло из отпуска и начало подготовку к новому сезону.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров УкраиныУПЛМинистерство молодежи и спорта