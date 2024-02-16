ua en ru
Пт, 16 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кабмін погодив призначення нового голови Хмельницької ОВА

Хмельницька область, П'ятниця 16 лютого 2024 15:26
UA EN RU
Кабмін погодив призначення нового голови Хмельницької ОВА Архівне фото: Тюрін Сергій (facebook com sergii tiurin public)
Автор: Дмитро Браславський

Кабінет міністрів України сьогодні, 16 лютого, погодив призначення Сергія Тюріна на посаду голови Хмельницької обласної військової адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.

"Погоджено призначення Тюріна Сергія Григоровича головою Хмельницької обласної державної адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Варто зауважити, що голів обласних військових адміністрацій призначає президент України Володимир Зеленський. Кабмін таке рішення лише погоджує.

Що відомо про Тюріна

З 2000 і до 2021 року працював у сфері адвокатури. А у 2021 став першим заступником голови Хмельницької обласної державної адміністрації.

З 16 березня 2023 року став в.о. голови Хмельницької обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, раніше головою Хмельницької ОВА був Сергій Гамалій. Його в березні 2023 року звільнив з посади голови Хмельницької ОВА президент Володимир Зеленський.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хмельницька область
NEWS
Навальний помер у виправній колонії Росії
Навальний помер у виправній колонії Росії
DAILY
Деніел Сайзек: Європа має потенціал допомогти Україні, але не замість США
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Деніел Сайзек: Європа має потенціал допомогти Україні, але не замість США