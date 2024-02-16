ua en ru
Пт, 16 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кабмин согласовал назначение нового главы Хмельницкой ОВА

Хмельницкая область, Пятница 16 февраля 2024 15:26
UA EN RU
Кабмин согласовал назначение нового главы Хмельницкой ОВА Архивное фото: Сергей Тюрин (facebook com sergii tiurin public)
Автор: Дмитрий Браславский

Кабинет министров Украины сегодня, 16 февраля, согласовал назначение Сергея Тюрина на должность главы Хмельницкой областной военной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

"Согласовано назначение Тюрина Сергея Григорьевича председателем Хмельницкой областной государственной администрации", - говорится в сообщении.

Стоит заметить, что глав областных военных администраций назначает президент Украины Владимир Зеленский. Кабмин такое решение только согласовывает.

Что известно о Тюрине

С 2000 и до 2021 года работал в сфере адвокатуры. А в 2021 стал первым заместителем председателя Хмельницкой областной государственной администрации.

С 16 марта 2023 года стал и.о. председателя Хмельницкой областной военной администрации.

Напомним, ранее главой Хмельницкой ОВА был Сергей Гамалий. Его в марте 2023 года уволил с должности главы Хмельницкой ОВА президент Владимир Зеленский.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хмельницкая область
NEWS
Навальный умер в исправительной колонии России
Навальный умер в исправительной колонии России
DAILY
Дэниел Сайзек: У Европы есть потенциал помочь Украине, но не вместо США
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Дэниел Сайзек: У Европы есть потенциал помочь Украине, но не вместо США