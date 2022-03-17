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Освобожденный из российского плена мэр Мелитополя получил орден

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Киев, Четверг 17 марта 2022 20:16
Освобожденный из российского плена мэр Мелитополя получил орден Фото: президент Владимир Зеленский и Иван Федоров (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский наградил мэра Мелитополя Ивана Федорова орденом "За мужество" третьей степени. Вчера Федорова освободили из российского плена, в который он попал из-за отказа сотрудничать с оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"С возвращением! Украина своих в беде не оставляет", - сказал Зеленский, вручая орден Федорову, и пожелал скорейшего восстановления и возвращения к работе.

Глава государства выразил уверенность, что оккупация Мелитополя временная и вскоре над городом снова поднимут украинский флаг.

Напомним, российские оккупанты взяли Федорова в плен и требовали, чтобы он начал с ними сотрудничать. Кроме того, Федорову инкриминировали якобы "поддержку терроризма", заявив, что он помогал "Правому сектору".

Напомним, из плена Федорова освободили в среду, 16 марта. Как стало известно, мэра Мелитополя обменяли на российских срочников.

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