Освобожденный из российского плена мэр Мелитополя получил орден

Президент Украины Владимир Зеленский наградил мэра Мелитополя Ивана Федорова орденом "За мужество" третьей степени. Вчера Федорова освободили из российского плена, в который он попал из-за отказа сотрудничать с оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

"С возвращением! Украина своих в беде не оставляет", - сказал Зеленский, вручая орден Федорову, и пожелал скорейшего восстановления и возвращения к работе.

Глава государства выразил уверенность, что оккупация Мелитополя временная и вскоре над городом снова поднимут украинский флаг.

Напомним, российские оккупанты взяли Федорова в плен и требовали, чтобы он начал с ними сотрудничать. Кроме того, Федорову инкриминировали якобы "поддержку терроризма", заявив, что он помогал "Правому сектору".