Кабмин подготовит Меморандум по урегулированию тарифов до 25 января

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

В среду, 20 января, под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоялось совещание по вопросам тарифной политики в сфере централизованного теплоснабжения. В ходе него премьер поручил подготовить проект Меморандума о взаимопонимании по урегулированию вопросов в сфере отопления и горячей воды в Украине до 25 января.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Все ветви власти объединились, чтобы защитить людей от неконтролируемого роста тарифов. Мы ценим, что общее решение с главами городов содержит пункт о не повышении тарифов на отопление и горячую воду для украинцев. Благодарен всем участникам совещания за конструктивное сотрудничество. В настоящее время коронакризиса всем нам важно поддержать наших граждан", - отметил Шмыгаль

Участники встречи договорились выработать проект совместного Меморандума, который будет регламентировать следующие договоренности:

Тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне останутся неизменными. Проведение совместной работы над реструктуризацией задолженности перед НАК "Нафтогаз", образовавшаяся из-за разницы между выручкой ТКЭ и тарифной выручкой (так называемая "разница в тарифах"). Теплокомунэнерго смогут заключать годовые договоры с НАК "Нафтогаз" по выгодной цене.

Шмыгаль по итогам совещания дал поручение министру развития общин и территорий Алексею Чернышеву, в. и. о. министра энергетики Юрию Витренко, главе НКРЭКУ Валерию Тарасюку, главе правления НАК "Нафтогаза" Андрею Коболеву подготовить и подать Кабинету министров проект Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и горячей воды в Украине до 25 января.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что местные и центральные власти договорилась, что тарифы на тепло и горячую воду в Украине не будут поднимать.

Кроме того, в ОП сообщили, что Кабинет министров провел совещание с представителями местных властей. На нем рассмотрели предложения по выравниванию тарифов на газ от НАК "Нафтогаза".