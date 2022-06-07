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Кабмин поддержал законопроект об использовании каннабиса в украинской медицине

Фото: Кабмин поддержал законопроект об использовании каннабиса (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Кабмин Украины проголосовал за регулирование оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности. Эти препараты будут применять для лечения онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств полученных в результате войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минздрава Украины Виктора Ляшко.

"Мы понимаем количество людей, которые будут нуждаться в медикаментозном лечении в результате этого воздействия. И мы понимаем, что нет времени ждать. Поэтому уже сейчас мы подготовили законодательную почву для обеспечения полного цикла производства препаратов на основе каннабиса в Украине: от выращивания и переработки до полноценного производства", - сказал Ляшко.

Он убеждает, что медицинский каннабис содержит каннабидиол, который не имеет выраженного психоактивного действия, поэтому он не интересен для рекреационного употребления.

"Вместе с тем, мы все равно предлагаем установить жесткий контроль над выращиванием, производством и реализацией препаратов, понимая чувствительность этого вопроса в обществе и готовы постепенно развивать эту отрасль, показывая результаты лечения и помощь украинским пациентам. Не импортировать, а делать наше, украинское", - подчеркнул глава Минздрава Украины.

Главный врач Украины пояснил, что препараты на основе каннабиса используются для уменьшения болевых ощущений, спазмов и судорог мышц, лечения анорексии, ПТСР и тревожных расстройств. Кроме этого они используются в лечении некоторых типов эпилепсии, глаукомы, псориаза, паркинсонизма, рассеянного склероза. Важной задачей этих лекарств является и облегчение боли и страданий тяжелобольным и паллиативным больным, в том числе онкологическим больным, пациентам с ВИЧ.

Напомним, во время войны из-за частого пребывания в укрытиях и потери привычной среды может возникнуть тревога и стресс у родителей и детей. В таком случае стоит знать, как управлять своими чувствами и помогать детям чувствовать себя в безопасности.

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Министерство здравоохранения Украины