Кабмін підтримав ратифікацію угоди з Фінляндією щодо реформи української школи

Фінляндія надасть допомогу на 6 млн євро для реформи української школи

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді ратифікувати угоди з Фінляндією щодо реформування української школи. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Відзначимо, 5 березня 2018 було підписано угоду з Фінляндією про реалізацію проекту підтримки реформи української школи, відповідно до якої фінська сторона надасть Україні технічну допомогу на суму 6 млн євро в період до 2021 року для підтримки реформування загальної середньої освіти в Україні.

При цьому з урахуванням положень статті 9 закону "Про міжнародні договори України" угода підлягає ратифікації шляхом прийняття відповідного закону.

Фото: угоду з Фінляндією щодо реформи української школи

Нагадаємо, раніше український уряд затвердив виділення 1 млрд гривень на оснащення початкових шкіл.