Социальные страницы
Курси валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.58
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3040.12
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.58
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3040.12
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Кабмін підтримав ратифікацію угоди з Фінляндією щодо реформи української школи

НовиниПолітика    30.05.2018 - 15:21
Фото: ілюстративне фото (УНІАН)
Фото: ілюстративне фото (УНІАН)

Фінляндія надасть допомогу на 6 млн євро для реформи української школи

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді ратифікувати угоди з Фінляндією щодо реформування української школи. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Відзначимо, 5 березня 2018 було підписано угоду з Фінляндією про реалізацію проекту підтримки реформи української школи, відповідно до якої фінська сторона надасть Україні технічну допомогу на суму 6 млн євро в період до 2021 року для підтримки реформування загальної середньої освіти в Україні.

При цьому з урахуванням положень статті 9 закону "Про міжнародні договори України" угода підлягає ратифікації шляхом прийняття відповідного закону.

 

Фото: угоду з Фінляндією щодо реформи української школи

Нагадаємо, раніше український уряд затвердив виділення 1 млрд гривень на оснащення початкових шкіл.

 

В українських школах навчаються дистанційно 3 тис. дітей з ОРДО, - Жебрівський
Теги публікації: Кабінет Міністрів України, реформи, Финляндия, школа  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Обірвався трос": в мережі розповіли про падіння з популярного атракціону (відео)
"Щира й скромна": на Донбасі вбили 15-річну українку (фото)
Український музикант потрапив в жахливе ДТП в центрі Києва (фото)
В сім'ї Олега Винника сталося горе
On Top