Кабмин поддержал национализацию 26 млрд гривен активов ликвидированных российских банков

Согласно решению, государством будут экспроприированы высоколиквидные активы таких банков как "МР-Банк" ("дочка" Сбербанка) и Проминвестбанка. В частности, средства на накопительном счете в НБУ, на корреспондентских счетах банков, кредиты государственных компаний и обязательства материнских структур этих же банков.

Кроме этого, отметила Рекрут, конфискуются государственные облигации в собственности, то есть государство в лице Министерства финансов больше ничего не будет должно российским банкам. Будут также экспроприированы депозитные сертификаты, то есть НБУ тоже не будет возвращать им средства.

Также будут изъяты корпоративные права этих банков, чтобы позволит иметь право на излишки активов, которые останутся после национализации.

"То есть, мы ожидаем, что после удовлетворения всех требований кредиторов, неплатежеспособные банки будут иметь излишки активов. Это означает, что все очереди получат средства", - объясняет глава ФГВФЛ.

Она рассказала, что в "МР банке" на накопительном счете остается 3 млрд гривен, чего достаточно для удовлетворения потребностей вкладчиков до 200 тысяч гривен и следующей очереди кредиторов и тех физических лиц, вклады которых превышают эту сумму. Кредиторы седьмой очереди, юридические лица, будут получать выплаты за счет реализации портфеля активов банка.

"Портфель остался в пределах 20 миллиардов, также есть другие активы, в частности недвижимость", - добавила Рекрут. "Этого более чем достаточно, чтобы покрыть все очереди кредиторов, за исключением связанных лиц. И мы надеемся, что будем иметь излишки, которые также вернем государству".

При этом права материнских структур (российских "Сбербанка" и "ВЭБ.РФ") должны перейти государству: речь идет о депозитах, текущих счетах или субординированном долге материнской структуры в банке. Как поясняет Рекрут, это означает, что украинские "дочки" не должны будут ничего возвращать материнской структуре.

Так же государство заберет у банков кредиты, выданные украинским государственным компаниям. Речь идет о четырех предприятиях, которые имеют стратегическое значение. Сумма этого долга перед двумя банками, без процентов, составляет около 10 млрд гривен. В то же время Рекрут отказалась уточнять, о каких предприятиях.