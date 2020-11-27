Кабмин подал в Раду законопроект, гарантирующий неувольнение Сытника

Кабинет министров внес в Верховную раду проект изменений в закон "О национальном антикоррупционном бюро Украины". Он предусматривает продолжение работы Артема Сытника в должности директора ведомства.

Законопроект появился на сайте Верховной рады.

В объяснительной записке сказано, что целью изменений является устранение противоречий между Конституцией и законом о НАБУ.

Также в переходных положениях проекта изменений сказано, что человек, занимающий должность директора НАБУ на момент принятия закона, продолжает исполнять обязанности до момента назначения нового главы ведомства в соответствии с законом о НАБУ, но не позже срока окончания его полномочий.

Напомним, в августе Конституционный суд Украины признал неконституционным назначение Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины, а именно соответствующий президентский указ.

В октябре Окружной административный суд постановил уволить Сытника и дал месяц на исполнение этого решения.

Так, в Окружном админсуде Киева дали Сытнику месяц на то, чтобы покинуть пост главы НАБУ.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский на видеовстрече с послами G7 заявил, что Сытник останется в должности и не будет уволен.