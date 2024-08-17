Кабмін планує скасувати прожитковий мінімум в Україні: що готують на заміну

Прожитковий мінімум в Україні планують замінити спеціальною соціальною виплатою. Її розмір визначатиметься індивідуально. На суму впливатиме склад родини.

"Ми хочемо відійти від прожиткового мінімуму. До цього прив'язані штрафи, посадові оклади тощо. Для нас дуже важливо це роз'єднати", - пояснила Жолнович.

Міністр уточнила, що нова базова виплата буде надаватися у двох випадках:

через втрату працездатності;

для допомоги в разі відсутності необхідного фінансового забезпечення або інакше кажучи через бідність.

За її словами, нинішній прожитковий мінімум не відповідає дійсності, оскільки його розмір занадто малий. Крім того, міністр зазначила, що впровадження спеціальної соціальної виплати позитивно вплине на усю соціальну систему та економіку.