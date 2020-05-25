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Кабмин планирует создать дополнительно 2,5 тыс. рабочих мест в лесной отрасли

Новости » Общество     25.05.2020 - 13:35
Кабмин планирует создать дополнительно 2,5 тыс. рабочих мест в лесной отрасли
Фото: Андрей Заблоцкий (facebook.com forestUKR)

Это предусмотрено антикризисной программой Кабмина

Антикризисной программой Кабинета министров предусмотрено создание дополнительно 2,5 тыс. рабочих мест в лесной отрасли. Гослесагентство уже работает над созданием новых рабочих мест в разных регионах Украины.

Об этом сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий, сообщает правительственный портал.

По его словам, почти две тысячи новых рабочих мест планируется привлечь в штат государственной лесной охраны. Плюс есть необходимость создать 10 лесопожарных участков в Днепропетровской, Запорожской и Луганской областях. А это еще около 500 новых сотрудников.

"Для лесоводов наступила горячая пора - как в прямом, так и переносном смысле. По прогнозам лето будет очень жарким, значит постоянно будет держаться высокий класс пожарной опасности", - отметил Заблоцкий.

Напомним, количество официально зарегистрированных безработных в Украине по состоянию на 20 мая 2020 года достигло 501 тыс. человек, что на 64% больше, чем на эту же дату прошлого года.

Как писало РБК-Украина, Нацбанк прогнозирует, что во II квартале 2020 года уровень безработицы в Украине вырастет до 12%.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Кабинет Министров УкраиныГослесагентстворабочие места
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