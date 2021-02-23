Кабмин планирует рассмотреть законопроект о неповышении гарантий по вкладам

Как отмечается в пояснительной записке к документу, принятие законопроекта предусматривает уменьшение гарантий для вкладчиков Ощадбанка: вместо 100% гарантии они получают 200 000 тыс. грн возмещения.

Кроме того, исключается повышение гарантированной суммы возмещения по вкладам для клиентов всех украинских банков.

Рассмотрение законопроекта может состояться уже в эту среду, 24 февраля.

Как известно, вопрос повышения гарантированной суммы возмещения активно обсуждается последние два года. Барьером в этом выступали долги самого Фонда гарантирования вкладов физических лиц, который после банкопада 2014-2016 годы должен вернуть государству более 100 млрд грн.

В сентябре прошлого года Совет по финансовой стабильности, в который входят, в частности, Нацбанк, Минфин, Нацкомфинуслуг, Фонд гарантирования вкладов, отчиталась, что достигнуты договоренности в вопросах реструктуризации долгов Фонда гарантирования, что открыло бы путь к повышению гарантированной суммы и распространение гарантий на Ощадбанк.

Эти изменения должны приниматься одним пакетом, о чем также было договорено с МВФ. Однако по неизвестным причинам вопрос реструктуризации долгов Фонда гарантирования и как следствие - повышение гарантированной суммы, остались вне поля зрения Кабмина.

Напомним, в последний раз гарантированная сумма возмещения в Украине росла в августе 2012 года со 150 до 200 тысяч гривен. Сегодня сумма 200 000 грн в эквиваленте покрывает около 7 тыс. долларов США