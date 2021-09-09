Кабмин планирует продлить выплату денежной компенсации за "пакет малыша" еще на два года

Новой редакцией, в частности, предлагается уточнить механизм обращения за получением денежной компенсации стоимости одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" путем представления заявления в бумажной форме или в электронной форме при оформлении услуги "еМалятко".

Документом предусмотрено, что вместо Министерства социальной политики вопросом выплат будет заниматься вновь созданный орган Национальная социальная сервисная служба.

"Национальной социальной сервисной службе в течение одного месяца со дня вступления в силу этого постановления разработать проект договора о взаимодействии между национальной социальной сервисной службой и КБ "ПриватБанк" и заключить соответствующий договор", - говорится в документе.