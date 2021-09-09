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Кабмин планирует продлить выплату денежной компенсации за "пакет малыша" еще на два года

Автор: Александр Белоус

Министерство социальной политики Украины подготовило проект постановления Кабинета министров об одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" и выплате денежной компенсации ее стоимости. Планируется продлить срок пилотного эксперимента по выплате денежной компенсации с 31 января 2021 года до 31 января 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой документ, обнародованный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Новой редакцией, в частности, предлагается уточнить механизм обращения за получением денежной компенсации стоимости одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" путем представления заявления в бумажной форме или в электронной форме при оформлении услуги "еМалятко".

Документом предусмотрено, что вместо Министерства социальной политики вопросом выплат будет заниматься вновь созданный орган Национальная социальная сервисная служба.

"Национальной социальной сервисной службе в течение одного месяца со дня вступления в силу этого постановления разработать проект договора о взаимодействии между национальной социальной сервисной службой и КБ "ПриватБанк" и заключить соответствующий договор", - говорится в документе.

Напомним, стоимость "пакета малыша" установлена на уровне трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет (сейчас прожиточный минимум - 2013 гривен).

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Пакет малыша