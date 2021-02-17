Режим чрезвычайной ситуации в Украине продлят до 30 апреля: что это значит

Кабинет министров планирует продлить действие карантина в Украине до 30 апреля 2021 года. Кроме того, возвращается разделение страны по уровню эпидемической опасности.

Проектом постановления предлагается:

продлить на территории Украины срок действия карантина до З0 апреля 2021 года; продлить для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режим чрезвычайной ситуации до 30 апреля 2021 года; установить на территории Украины в целом или на территории регионов "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения СОVID-19; продлить на период действия карантина на территории Украины ограничительные противоэпидемические меры, а также ввести дополнительные меры для отдельных регионов, по результатам оценки эпидемических показателей; установить процедуры внедрения и отмены соответствующих дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий и порядок информирования о вступлении их в силу; установить особенности прекращения обязательств по обсервации при пересечении контрольных пунктов въезда на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г Севастополя и выезда из них.

Согласно документу, в случае наступления в регионе признаков "красного" уровня эпидемической опасности решением Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС на территории всего региона вводятся дополнительные ограничения, аналогичные ограничениям, которые были установлены с 8 до 25 января 2021 года.

Планируется, что постановление Кабмина вступит в силу с 22 февраля.