Режим чрезвычайной ситуации в Украине продлят до 30 апреля: что это значит
Кабинет министров планирует продлить действие карантина в Украине до 30 апреля 2021 года. Кроме того, возвращается разделение страны по уровню эпидемической опасности.
Соответствующий проект документа содержится в повестке дня заседания правительства 17 февраля.
Проектом постановления предлагается:
- продлить на территории Украины срок действия карантина до З0 апреля 2021 года;
- продлить для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режим чрезвычайной ситуации до 30 апреля 2021 года;
- установить на территории Украины в целом или на территории регионов "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения СОVID-19;
- продлить на период действия карантина на территории Украины ограничительные противоэпидемические меры, а также ввести дополнительные меры для отдельных регионов, по результатам оценки эпидемических показателей;
- установить процедуры внедрения и отмены соответствующих дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий и порядок информирования о вступлении их в силу;
- установить особенности прекращения обязательств по обсервации при пересечении контрольных пунктов въезда на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г Севастополя и выезда из них.
Согласно документу, в случае наступления в регионе признаков "красного" уровня эпидемической опасности решением Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС на территории всего региона вводятся дополнительные ограничения, аналогичные ограничениям, которые были установлены с 8 до 25 января 2021 года.
Планируется, что постановление Кабмина вступит в силу с 22 февраля.
Отметим, по данным международного опроса Gallup International, Украина заняла первое место в списке стран, население которых считает, что власти не справляются с коронакризисом. Недовольны решениями правительства 77% украинцев.
Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", решение Кабинета министров Украины ужесточить карантин с 8 по 24 января 2021 года поддерживали 51% украинцев. Противоположного мнения придерживались почти столько же - 46% граждан.